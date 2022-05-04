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54 минуты назад

США сорвали участие российской делегации в работе комитета ООН

Елена Прошина

США сорвали участие российской делегации в работе комитета ООН по информации. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский. Его слова приводит ТАСС.

США сорвали участие российской делегации в работе комитета ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы вынуждены привлечь внимание к тому, что из-за действия американской стороны участие в сессии комитета российской делегации из столицы фактически было сорвано. Глава нашей делегации — директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова — получила визу только вчера, у остальных двух экспертов виз пока вообще нет. И это несмотря на то, что визовые запросы были поданы нами заблаговременно», — заявил на заседании этого комитета Полянский.

Он подчеркнул, что в РФ «подобную практику считают недопустимой». Полянский призвал секретариат принять необходимые меры по недопущению такого в дальнейшем.

Политика,Дмитрий Полянский,Мария Захарова,МИД России,ООН,
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