Российская военная операция на Украине завершится освобождением страны от нацизма и судом над нацистскими преступниками. Об этом заявил в своем Telegram-канала глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Он отметил, что ранее Верховная Рада Украины приняла «показательную бумажку» - заявление в связи «с 77-й годовщиной победы над нацизмом и монополизацией Российской Федерацией победы над нацизмом», которое представляет собой

«концентрированную смесь наглой лжи, лицемерия и пропагандистских штампов и приемов».

«А главная цель заявления обозначена в конце этой подметной бумажки: окончательно отменить 9 мая и заменить его новым «праздником», посвященным «перемоге в российско-украинской войне». Но никакой «перемоги» не будет, как нет никакой «российско-украинской войны». Будет демилитаризация, денацификация и освобождение Украины от нового нацизма. Будет суд над всеми нацистскими преступниками», - заметил глава региона.

По его словам, на суде предстанут, в том числе и те, «кто фальсифицирует историю и разжигает ненависть между братскими народами».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».