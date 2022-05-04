Захарова дала определение внешнеполитическому курсу Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала внешнеполитический курс президента Украины Владимира Зеленского наглым и проплаченным Западом.
"Как сказал Зеленский полгода назад: у нас теперь будет наглая внешняя политика. Вот она, его наглая внешняя политика, к чему и привела. Но им же за это платили", - сказала дипломат в эфире телеканала "Россия-24" в среду.
"Им внушили абсолютное ощущение вседозволенности и безнаказанности. Потому что они, не производя ничего и все разрушая, получали за это огромные деньги, миллионные и миллиардные транши со всего мира ровно за такие наглые и хамские, оторванные от реальности заявления", - заявила Захарова.