Песков пригрозил Западу ценой антироссийских санкции

Западные санкции против России являются «обоюдоострым оружием», и цена, которую за них вынуждены платить жители Европы, растет с каждым днем. Об этом заявил сегодня-пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 4 мая будет представлен новый, уже шестой по счету, пакет санкций против России. Она подчеркнула, что в рамках нового пакета санкций ЕС предложит запретить импорт российской нефти.

Также в новый пакет санкций, как сообщила Урсула фон дер Ляйен, входят ограничения против высокопоставленных российских военных и других лиц, отключение ряда российских крупных банков от международной системы SWIFT, запрет вещания в Евросоюзе для трех крупных российских госканалов.

По словам Пескова, в Кремле наблюдают за действиями западных стран и просчитывают «самые разные варианты».

«В целом, если говорить о санкционном поприще, санкционных устремлениях их: и американцев, и европейцев, и других стран - оружие это обоюдоострое, пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену», - заявил представитель Кремля.

Он также констатировал, что «стоимость санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день».