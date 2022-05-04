Песков пригрозил Западу ценой антироссийских санкции

Западные санкции против России являются «обоюдоострым оружием», и цена, которую за них вынуждены платить жители Европы, растет с каждым днем. Об этом заявил сегодня-пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 4 мая будет представлен новый, уже шестой по счету, пакет санкций против России. Она подчеркнула, что в рамках нового пакета санкций ЕС предложит запретить импорт российской нефти.
Также в новый пакет санкций, как сообщила Урсула фон дер Ляйен, входят ограничения против высокопоставленных российских военных и других лиц, отключение ряда российских крупных банков от международной системы SWIFT, запрет вещания в Евросоюзе для трех крупных российских госканалов.
По словам Пескова, в Кремле наблюдают за действиями западных стран и просчитывают «самые разные варианты».
«В целом, если говорить о санкционном поприще, санкционных устремлениях их: и американцев, и европейцев, и других стран - оружие это обоюдоострое, пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену», - заявил представитель Кремля.
Он также констатировал, что «стоимость санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день».
Западные страны начали вводить масштабные санкции против России после того, как 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее целью он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.