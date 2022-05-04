В Кремле оценили слова главы СНБО Украины о «капитуляции России»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к заявлению главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова про «капитуляцию России».

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«Негативно» , — ответил он на вопрос, как в Кремле восприняли слова Данилова.

Ранее глава СНБО Украины заявил, что Киев не будет подписывать с Россией мирный договор, а «только ее капитуляцию».

В апреле Данилов говорил, что армия Украины может ударить по Крымскому мосту, как только у нее появится подобная возможность. В свою очередь Кремле сочли слова главы СНБО Украины об ударе по Крымскому мосту «анонсированием теракта».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.