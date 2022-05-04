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46 минут назад

Песков объяснил решение Путина о выплатах ветеранам ВОВ в Донбассе

Газета.Ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов объяснил решение президента России Владимира Путина о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают в Донбассе «и на освобожденных территориях Украины».

Песков объяснил решение Путина о выплатах ветеранам ВОВ в Донбассе
Фото: ТАССТАСС

По его словам, эти группы граждан в настоящее время не имеют возможности получать какие-либо денежные пособия и выплаты. Он добавил, что их необходимо обеспечить, особенно в связи с предстоящим Днем Победы, назвал это «долгом», а также подчеркнул, что речи о контроле над указанными территориями нет.

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Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о выплате в размере 10 тыс. руб. ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе «и на освобожденных территориях Украины». Из текста указа следует, что выплаты приурочены к 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. По 10 тыс. руб. получат инвалиды ВОВ, проживающие на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также «на освобожденных территориях Украины».

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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