Песков объяснил решение Путина о выплатах ветеранам ВОВ в Донбассе

По его словам, эти группы граждан в настоящее время не имеют возможности получать какие-либо денежные пособия и выплаты. Он добавил, что их необходимо обеспечить, особенно в связи с предстоящим Днем Победы, назвал это «долгом», а также подчеркнул, что речи о контроле над указанными территориями нет.