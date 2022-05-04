Песков объяснил решение Путина о выплатах ветеранам ВОВ в Донбассе

Представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов объяснил решение президента России Владимира Путина о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают в Донбассе «и на освобожденных территориях Украины».
По его словам, эти группы граждан в настоящее время не имеют возможности получать какие-либо денежные пособия и выплаты. Он добавил, что их необходимо обеспечить, особенно в связи с предстоящим Днем Победы, назвал это «долгом», а также подчеркнул, что речи о контроле над указанными территориями нет.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о выплате в размере 10 тыс. руб. ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе «и на освобожденных территориях Украины». Из текста указа следует, что выплаты приурочены к 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. По 10 тыс. руб. получат инвалиды ВОВ, проживающие на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также «на освобожденных территориях Украины».