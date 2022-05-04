Песков оценил позицию Киева на переговорах с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что динамики на российско-украинских переговорах нет - «скорее, наоборот». Об этом сообщает РИА Новости.

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Так Песков прокомментировал заявления украинских властей о возможном выходе из переговорного процесса.

«На переговорном треке России и Украины по-прежнему вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее, наоборот», - сказал Песков.

Он отметил, что «непоследовательность» Украины на переговорах не раз «констатировалась на самых различных уровнях».

«Они каждый день меняют свою позицию», - заявил Песков, отметив, что заявления о выходе из переговоров все чаще звучат из Киева.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выйдет из переговоров с Россией, если в украинских регионах пройдут референдумы по новым республикам.

Также Зеленский говорил о возможном выходе из переговоров, если в Мариуполе будут уничтожены украинские военные.

Позже Зеленский назвал риски прекращения переговоров очень высокими и заявил, что для решения важных вопросов требуются прямые переговоры президентов РФ и Украины.