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48 минут назад

Песков оценил позицию Киева на переговорах с Россией

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что динамики на российско-украинских переговорах нет - «скорее, наоборот». Об этом сообщает РИА Новости.

Песков оценил позицию Киева на переговорах с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Песков прокомментировал заявления украинских властей о возможном выходе из переговорного процесса.

«На переговорном треке России и Украины по-прежнему вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее, наоборот», - сказал Песков.

Он отметил, что «непоследовательность» Украины на переговорах не раз «констатировалась на самых различных уровнях».

«Они каждый день меняют свою позицию», - заявил Песков, отметив, что заявления о выходе из переговоров все чаще звучат из Киева.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выйдет из переговоров с Россией, если в украинских регионах пройдут референдумы по новым республикам.

Также Зеленский говорил о возможном выходе из переговоров, если в Мариуполе будут уничтожены украинские военные.

Позже Зеленский назвал риски прекращения переговоров очень высокими и заявил, что для решения важных вопросов требуются прямые переговоры президентов РФ и Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не потерпит ультиматумов. Он отмечал, что Москва до сих пор не получила ответов украинской стороны на российские предложения по мирному договору.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД России,
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