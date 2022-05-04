Песков переадресовал в Минобороны вопрос о контактах с Пентагоном

"Это вопрос целесообразности, которая определяется нашими военными. По деталям нужно обращаться именно к ним", - сказал Песков в ответ на вопрос ТАСС, считает ли Кремль на данном этапе полезными контакты между РФ и США на разных уровнях, включая военный.