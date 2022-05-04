Песков переадресовал в Минобороны вопрос о контактах с Пентагоном

В Пентагоне заявляли, что якобы пытались связаться с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, однако "россияне не проявляют большого интереса к этому разговору"
Целесообразность контактов между Москвой и Вашингтоном по линии оборонных ведомств с российской стороны определяет Минобороны, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предложив адресовать военным вопросы по этой теме.
Ранее в Пентагоне заявили, что якобы пытались связаться с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, однако "россияне не проявляют большого интереса к этому разговору".
"Это вопрос целесообразности, которая определяется нашими военными. По деталям нужно обращаться именно к ним", - сказал Песков в ответ на вопрос ТАСС, считает ли Кремль на данном этапе полезными контакты между РФ и США на разных уровнях, включая военный.