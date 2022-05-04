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46 минут назад

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о контактах с Пентагоном

ТАСС

В Пентагоне заявляли, что якобы пытались связаться с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, однако "россияне не проявляют большого интереса к этому разговору"

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о контактах с Пентагоном
Фото: ТАССТАСС

Целесообразность контактов между Москвой и Вашингтоном по линии оборонных ведомств с российской стороны определяет Минобороны, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предложив адресовать военным вопросы по этой теме.

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Ранее в Пентагоне заявили, что якобы пытались связаться с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, однако "россияне не проявляют большого интереса к этому разговору".

"Это вопрос целесообразности, которая определяется нашими военными. По деталям нужно обращаться именно к ним", - сказал Песков в ответ на вопрос ТАСС, считает ли Кремль на данном этапе полезными контакты между РФ и США на разных уровнях, включая военный.

Политика,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Пентагон,
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