Песков прокомментировал позицию Киева на переговорах

Непоследовательная позиция Украины не дает уверенности, что переговорный процесс с Россией может быть результативным. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что время для ведения переговоров между Киевом и Москвой прошло.
"Как можно относиться к непоследовательной позиции? Только негативно", - констатировал Песков. - Это не вселяет уверенности в том, что этот переговорный процесс может каким-то образом результативно закончиться".
Песков заявил, что Киев каждый день меняет свою позицию на переговорном треке с Москвой.
"Они каждый день меняют свою позицию", - подчеркнул представитель Кремля. Песков указал, что российская сторона фиксирует подобные заявления.
По словам Пескова, переговорный процесс России и Украины развивается без динамики.
"На переговорном треке России и Украины по-прежнему вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот. Непоследовательность украинской стороны также неоднократно констатировалась на самых различных уровнях", - сказал он.