Песков прокомментировал позицию Киева на переговорах

Непоследовательная позиция Украины не дает уверенности, что переговорный процесс с Россией может быть результативным. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что время для ведения переговоров между Киевом и Москвой прошло.