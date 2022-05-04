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53 минуты назад

Песков: непоследовательность Киева не дает уверенности в результативности переговоров

ТАСС

Непоследовательная позиция Украины не дает уверенности, что переговорный процесс с Россией может быть результативным. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что время для ведения переговоров между Киевом и Москвой прошло.

Песков прокомментировал позицию Киева на переговорах
Фото: ТАССТАСС

"Как можно относиться к непоследовательной позиции? Только негативно", - констатировал Песков. - Это не вселяет уверенности в том, что этот переговорный процесс может каким-то образом результативно закончиться".

Песков заявил, что Киев каждый день меняет свою позицию на переговорном треке с Москвой.

"Они каждый день меняют свою позицию", - подчеркнул представитель Кремля. Песков указал, что российская сторона фиксирует подобные заявления.

По словам Пескова, переговорный процесс России и Украины развивается без динамики.

"На переговорном треке России и Украины по-прежнему вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот. Непоследовательность украинской стороны также неоднократно констатировалась на самых различных уровнях", - сказал он.

Политика,Вадим Пристайко,Дмитрий Песков,
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