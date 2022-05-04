«Все-таки скажу»: Захарова об израильских наемниках на Украине

На Украине вместе с подразделениями полка «Азов»* воюют наемники из Израиля. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Все-таки скажу то, что сейчас вряд ли захотят слышать те самые политики в Израиле, которые раздули сейчас информационную кампанию. Возможно, им будет интересно. На Украине сейчас фактически плечом к плечу с боевиками «Азова» находятся и израильские наемники», - пояснила он.
Официальный представитель МИД России заметила, что лично видела доказательства этого.
Ранее Сергей Лавров в интервью итальянской компании «Медиасет» прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что нацизма в стране просто не может быть, так как ее возглавляет еврей. Лавров в свою очередь отметил, что «мудрый еврейский народ говорит: самые ярые антисемиты, как правило, евреи».
После этого посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в израильский МИД для разъяснений слов главы внешнеполитического ведомства. А министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что ждет извинений от России.
*против боевиков «Азова» в России возбуждено уголовное дело