«Все-таки скажу»: Захарова об израильских наемниках на Украине

«Все-таки скажу то, что сейчас вряд ли захотят слышать те самые политики в Израиле, которые раздули сейчас информационную кампанию. Возможно, им будет интересно. На Украине сейчас фактически плечом к плечу с боевиками «Азова» находятся и израильские наемники», - пояснила он.