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1 час назад

Захарова: на Украине вместе с азовцами воюют наемники из Израиля

Газета.Ruиещё 2

Вместе с подразделениями полка «Азов», в отношении боевиков которого в России возбуждено уголовное дело, на Украине в боевых действиях принимают участие израильские наемники, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Захарова сообщила о воюющих на Украине наемниках из Израиля
Фото: ТАССТАСС

«Все-таки скажу то, что сейчас вряд ли захотят слышать те самые политики в Израиле, которые раздули сейчас информационную кампанию. Возможно, им будет интересно. На Украине сейчас фактически плечом к плечу с боевиками «Азова» находятся и израильские наемники», — заявила официальный представитель МИД.

Она выразила уверенность, что в Израиле об этом не могут не знать, и заверила, что сама видела видео, фактуру, материалы, подтверждающие это.

Российский МИД ранее ответил Израилю на обвинения в антисемитизме.

Таким образом в ведомстве отреагировали на требование МИД Израиля извиниться за якобы «антисемитские высказывания» главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова.

Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,
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