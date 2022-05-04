Захарова сообщила о воюющих на Украине наемниках из Израиля

Вместе с подразделениями полка «Азов», в отношении боевиков которого в России возбуждено уголовное дело, на Украине в боевых действиях принимают участие израильские наемники, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Все-таки скажу то, что сейчас вряд ли захотят слышать те самые политики в Израиле, которые раздули сейчас информационную кампанию. Возможно, им будет интересно. На Украине сейчас фактически плечом к плечу с боевиками «Азова» находятся и израильские наемники», — заявила официальный представитель МИД.
Она выразила уверенность, что в Израиле об этом не могут не знать, и заверила, что сама видела видео, фактуру, материалы, подтверждающие это.
Российский МИД ранее ответил Израилю на обвинения в антисемитизме.
Таким образом в ведомстве отреагировали на требование МИД Израиля извиниться за якобы «антисемитские высказывания» главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова.