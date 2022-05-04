В Госдуме отреагировали распространение ЦРУ инструкций для россиян

"ЦРУ США распространило в соцсетях инструкции для россиян, как связаться с ними безопасно в Сети. Цель - вербовка граждан на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Мы видим, как правительственные структуры США (на прошлой неделе Госдепартамент распространил программы по массовой рассылке фейков в адрес россиян) активизировали попытки установления многовекторных прямых контактов с нашими гражданами. Помимо уже ставшего традиционным вмешательства во внутренние дела, такое взаимодействие вообще подпадает под уголовную квалификацию - это неприкрытая попытка вербовки, шпионаж и подстрекательство к госизмене", - написал он в своем Telegram-канале в среду.