В Госдуме отреагировали распространение ЦРУ инструкций для россиян

Распространение сотрудниками Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США инструкций для россиян, разъясняющих, как можно связаться с ними в интернете, подпадает под уголовную квалификацию и является подстрекательством к госизмене. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
"ЦРУ США распространило в соцсетях инструкции для россиян, как связаться с ними безопасно в Сети. Цель - вербовка граждан на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Мы видим, как правительственные структуры США (на прошлой неделе Госдепартамент распространил программы по массовой рассылке фейков в адрес россиян) активизировали попытки установления многовекторных прямых контактов с нашими гражданами. Помимо уже ставшего традиционным вмешательства во внутренние дела, такое взаимодействие вообще подпадает под уголовную квалификацию - это неприкрытая попытка вербовки, шпионаж и подстрекательство к госизмене", - написал он в своем Telegram-канале в среду.
Вместе с тем Пискарев подчеркнул, что комиссия Думы фиксирует подобные попытки вмешательства во внутренние дела РФ и "по каждому конкретному случаю просит правоохранительные органы дать соответствующую правовую оценку".
Во вторник газета The Washington Post опубликовала статью, в которой говорится, что сотрудники ЦРУ распространили инструкции на русском языке, разъясняющие, как можно связаться с ними в интернете, американская сторона рассчитывает активизировать вербовку россиян в свете специальной военной операции РФ на Украине.