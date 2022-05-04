В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
19 минут назад

Премьер-министр Японии отреагировал на запрет на въезд в Россию

Lenta.ruиещё 8

Запрет на въезд в страну для 63 японских граждан является неприемлемым и приведет к ухудшению отношений Москвы и Токио. Так на решение российских властей отреагировал премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает ТАСС

Премьер-министр Японии отреагировал на запрет на въезд в Россию
Фото: ReutersReuters

Премьер-министру и главе МИД Японии запретили въезд в Россию

Кисида заявил, что ответственность за резкое ухудшение японско-российских отношений «всецело лежит на российской стороне», и назвал это решение «совершенно неприемлемым».

Также он коснулся темы введения нового пакета ограничительных мер в отношении России. По его словам, новые соответствующие решения будут приниматься исходя из национальных интересов Японии и по согласованию с мировым сообществом и странами Большой семерки (G7).

Ранее стало известно, что российские власти запретили въезд на территорию страны премьер-министру Японии Фумио Кисиде, главе японского МИД Есимасе Хаяси, главе Минобороны Нобуо Киси и ряду других высокопоставленных чиновников, бизнесменов и деятелей науки. Всего в список попали 63 гражданина Японии.

Политика,Нобуо Киси,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители