В МИД РФ прокомментировали ход переговоров с Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что на заявление Киева не нужно ориентироваться, так как сначала украинская власть просит одно, а затем отказывается.
«Есть ситуация на земле, ею занимаются. Есть, безусловно, переговорный трек, который был организован по просьбе украинской стороны. Но мы это знаем — что сегодня просят одно, потом от этого отказываются, потом обвиняют, что им чего-то не додали», — сказала она в эфире радио Sputnik.
Захарова добавила, что это «классика поведения» украинской власти.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сомневается в успехе мирных переговоров с Российской Федерацией. По его словам, прорыва в переговорном процессе можно ожидать только после специального обращения со стороны президента России Владимира Путина.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.