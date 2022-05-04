В МИД РФ прокомментировали ход переговоров с Украиной

«Есть ситуация на земле, ею занимаются. Есть, безусловно, переговорный трек, который был организован по просьбе украинской стороны. Но мы это знаем — что сегодня просят одно, потом от этого отказываются, потом обвиняют, что им чего-то не додали», — сказала она в эфире радио Sputnik.