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48 минут назад

Захарова заявила, что западным СМИ запрещают брать интервью у представителей России

ТАСС

Средствам массовой информации Запада запрещают брать интервью у представителей российской власти, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в среду.

Захарова: Западным СМИ запрещают брать интервью у представителей РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Когда [западными СМИ] направляются запросы на интервью, и мы начинаем их готовить с точки зрения логистики - время согласовывать, формат и так далее - вдруг оказывается, и нам об этом журналисты сообщают, что им запрещают брать интервью у российской стороны", - рассказала дипломат.

Захарова отметила, что подобные инциденты наблюдались при запросе немецких и испанских журналистов.

"Мы подготовили интервью, ответы на вопросы одного их крупнейших испанских агентств, и они дали заднюю", - сказала она.

Представитель МИД России констатировала, что подобная тенденция стала новой реальностью.

"Элементы такого же отношения мы видели регулярно, просто тогда нас корректировали - вырезали куски, не давали в эфир, ссылаясь на технические параметры", - заключила она.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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