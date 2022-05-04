Захарова: Западным СМИ запрещают брать интервью у представителей РФ

"Когда [западными СМИ] направляются запросы на интервью, и мы начинаем их готовить с точки зрения логистики - время согласовывать, формат и так далее - вдруг оказывается, и нам об этом журналисты сообщают, что им запрещают брать интервью у российской стороны", - рассказала дипломат.