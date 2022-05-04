Захарова: Западным СМИ запрещают брать интервью у представителей РФ

Средствам массовой информации Запада запрещают брать интервью у представителей российской власти, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в среду.
"Когда [западными СМИ] направляются запросы на интервью, и мы начинаем их готовить с точки зрения логистики - время согласовывать, формат и так далее - вдруг оказывается, и нам об этом журналисты сообщают, что им запрещают брать интервью у российской стороны", - рассказала дипломат.
Захарова отметила, что подобные инциденты наблюдались при запросе немецких и испанских журналистов.
"Мы подготовили интервью, ответы на вопросы одного их крупнейших испанских агентств, и они дали заднюю", - сказала она.
Представитель МИД России констатировала, что подобная тенденция стала новой реальностью.
"Элементы такого же отношения мы видели регулярно, просто тогда нас корректировали - вырезали куски, не давали в эфир, ссылаясь на технические параметры", - заключила она.