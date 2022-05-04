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22 минуты назад

"Надо поставить точку": Кадыров озвучил цели второго этапа спецоперации

Елена Прошина

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что проведение второго этапа специальной военной операции необходимо на всей территории Украины.

"Надо поставить точку": Кадыров озвучил цели второго этапа спецоперации
Фото: ТАССТАСС

«Главное — надо начать второй этап. И конкретно провести специальную операцию не только на территории Луганска и Донецка, а по всей территории Украины», — сказал политик в своём видеообращении в Telegram-канале.

По данным главы Чечни, поступающее на Украину иностранное оружие продаётся местным жителям.

«Это уже мировой хаос, беспредел. Чтобы это не длилось, надо поставить точку, надо начать второй этап», — отметил политик.

Ранее Кадыров заявил, о масштабном наступлении бойцов ЛНР и Чечни по всей линии фронта в Луганской народной республике. Оно ведется от завода «Заря» и до населенного пункта Воеводовка.

24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.

Президент США Джо Байден назвал вторжение Москвы на Украину нарушением международного права, указав на то, что власти России отвергли все попытки США в решении проблемы безопасности.

Политика,Джозеф Байден,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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