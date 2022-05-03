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40 минут назад

Пушилин рассказал о приезде Соловьева в Мариуполь

Lenta.ru

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о приезде российского журналиста Владимира Соловьева в Мариуполь в своем Telegram-канале.

Пушилин рассказал о приезде Соловьева в Мариуполь
Фото: @pushilindenis@pushilindenis

В частности, Пушилин и Соловьев побывали на металлургическом заводе имени Ильича и в морском торговом порту.

«На улицах города общались с жителями. Владимира Рудольфовича и там, несмотря на экипировку, узнавали, просили автограф, обнимали», — поделился глава ДНР.

Политик подчеркнул, что это первая поездка российского журналиста в Донбасс. «Уверен, не последняя», — заключил он.

Соловьев приехал в Мариуполь

О своем приезде в Мариуполь ранее сообщил сам журналист. Он также выложил фотографию, на которой вместе с Денисом Пушилиным находится у металлургического завода.

Политика,Денис Пушилин,Владимир Соловьев,
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