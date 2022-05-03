Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко поговорили по телефону. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Лидеры стран обсудили некоторые вопросы двусторонней повестки дня, продвижение союзного строительства, взаимодействие России и Белоруссии в рамках интеграционных объединений, ситуацию в связи со спецоперацией по защите Донбасса.
«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества», — говорится в сообщении.
В апреле президент Белоруссии заявил об открытии новой страницы в отношениях с Россией. По его мнению, об этом говорит снятие ограничений на участие белорусов в строительстве на ранее закрытых для них российских территориях.