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1 час назад

Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Lenta.ruиещё 1

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко поговорили по телефону. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин и Лукашенко поговорили по телефону
Фото: ТАССТАСС

Лидеры стран обсудили некоторые вопросы двусторонней повестки дня, продвижение союзного строительства, взаимодействие России и Белоруссии в рамках интеграционных объединений, ситуацию в связи со спецоперацией по защите Донбасса.

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«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества», — говорится в сообщении.

В апреле президент Белоруссии заявил об открытии новой страницы в отношениях с Россией. По его мнению, об этом говорит снятие ограничений на участие белорусов в строительстве на ранее закрытых для них российских территориях.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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