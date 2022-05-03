Захарова ответила на критику интервью Лаврова премьером Италии

«Агитация — то, что публикуется по инициативе говорящего. Как реклама. Инициатива проведения интервью исходила не от МИД России, а от итальянских журналистов... Вопросы, которые задавал ведущий, он формулировал сам. Мы не вносили коррективы ни в вопросы, ни в окончательную версию интервью», — написала она в своём Telegram-канале.