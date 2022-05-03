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23 минуты назад

Захарова ответила на критику интервью Лаврова итальянским премьером Драги

RT на русском

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на критику программы итальянского телеканала, в которой 40 минут выступал глава ведомства Сергей Лавров, со стороны премьер-министра Италии Марио Драги.

Захарова ответила на критику интервью Лаврова премьером Италии
Фото: ТАССТАСС

Как сообщила Захарова, Драги назвал программу сеансом политической агитации.

«Агитация — то, что публикуется по инициативе говорящего. Как реклама. Инициатива проведения интервью исходила не от МИД России, а от итальянских журналистов... Вопросы, которые задавал ведущий, он формулировал сам. Мы не вносили коррективы ни в вопросы, ни в окончательную версию интервью», — написала она в своём Telegram-канале.

По словам российского дипломата, в МИД регулярно приходят сотни запросов на интервью с Лавровым от представителей министерств и посольств.

Она отметила, что итальянские журналисты «были настойчивыми» и говорили, что важно показать все точки зрения.

Политика,Марио Драги,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,
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