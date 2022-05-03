«Для него [Владимира Зеленского] мир — это конец. Либо быстрый — от нацистов, которые повесят его „на гiлляку“ за сговор с москалями. Либо более медленный — от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну», — написал Медведев в Telegram.