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39 минут назад

Медведев считает, что Зеленскому не нужен "никакой мирный договор"

ТАСС

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно мирное урегулирование, уверен заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев рассказал об отношении Зеленского к мирному договору
Фото: тасстасс

"Не нужен Зеленскому никакой мирный договор. Для него мир - это конец", - заявил замглавы СБ РФ в своем Telegram-канале.

Медведев также уверен, что Зеленский продолжит клянчить у Запада оружие и деньги и имитировать заботу об украинцах.

"Зеленский и дальше будет клянчить деньги и оружие у Запада, доказывая, что он в игре, что он надежда либерального мира, что он последний бастион европейской демократии, которую хочет растерзать медведь в ватнике", - сказал Медведев.

Он добавил, что при этом Зеленский будет "имитировать заботу об украинцах, периодически выставляя их в качестве живого щита перед бандеровцами".

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Медведев,Сбербанк России,Совет безопасности РФ,
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