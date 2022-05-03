Медведев рассказал об отношении Зеленского к мирному договору

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно мирное урегулирование, уверен заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Не нужен Зеленскому никакой мирный договор. Для него мир - это конец", - заявил замглавы СБ РФ в своем Telegram-канале.
Медведев также уверен, что Зеленский продолжит клянчить у Запада оружие и деньги и имитировать заботу об украинцах.
"Зеленский и дальше будет клянчить деньги и оружие у Запада, доказывая, что он в игре, что он надежда либерального мира, что он последний бастион европейской демократии, которую хочет растерзать медведь в ватнике", - сказал Медведев.
Он добавил, что при этом Зеленский будет "имитировать заботу об украинцах, периодически выставляя их в качестве живого щита перед бандеровцами".