Глава Белгородской области ответил на слухи об отъезде своей семьи из России

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опроверг информацию о том, что его семья покинула регион или выехала из России. Видеообращение он опубликовал у себя в Telegram-канале. По его словам, вся его семья собирается на Яковлевский марафон, в видео он также показал своих родственников, готовящихся к поездке на соревнования.

Фото: ТАСС ТАСС

Ночью пришло сообщение, что у меня семья выехала за пределы не только региона, но и страны. Хотелось всех, наверное, наших оппонентов и недругов разочаровать. Вся семья со мной. Сейчас собираемся на Яковлевский марафон в полном составе, даже больше, приехала дочь с мужем и внучкой, — сказал он.

Губернатор пожелал всем хорошо отдохнуть перед короткой рабочей неделей.

1 мая произошло возгорание на одном из объектов Министерства обороны России под Белгородом. Пожар разгорелся на территории Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа. В результате происшествия пострадал один местный житель — он получил лёгкое ранение и его жизни ничего не угрожает.