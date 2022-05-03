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1 час назад

Глава Белгородской области опроверг отъезд своей семьи из России

News.ru

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опроверг информацию о том, что его семья покинула регион или выехала из России. Видеообращение он опубликовал у себя в Telegram-канале. По его словам, вся его семья собирается на Яковлевский марафон, в видео он также показал своих родственников, готовящихся к поездке на соревнования.

Глава Белгородской области ответил на слухи об отъезде своей семьи из России
Фото: ТАССТАСС

Ночью пришло сообщение, что у меня семья выехала за пределы не только региона, но и страны. Хотелось всех, наверное, наших оппонентов и недругов разочаровать. Вся семья со мной. Сейчас собираемся на Яковлевский марафон в полном составе, даже больше, приехала дочь с мужем и внучкой, — сказал он.

Губернатор пожелал всем хорошо отдохнуть перед короткой рабочей неделей.

1 мая произошло возгорание на одном из объектов Министерства обороны России под Белгородом. Пожар разгорелся на территории Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа. В результате происшествия пострадал один местный житель — он получил лёгкое ранение и его жизни ничего не угрожает.

В центре Белгорода прозвучал взрыв

При этом семь домов получили повреждения различной степени. Гладков заверил, что средства на их восстановление есть в полном объёме, поэтому к ремонту можно будет приступить в ближайшее время. Пожар удалось локализовать только к вечеру.

Политика,Вячеслав Гладков,Минобороны России,
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