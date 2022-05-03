Володин назвал дату начала распада Украины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что распад Украины начался еще в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Об этом он сообщил журналистам во вторник.
"Распад Украины начался после госпереворота еще в 2014 году, когда Крым вышел из ее состава. ДНР и ЛНР объявили свою независимость, выйдя также из состава Украины", - отметил Володин.
Он также добавил, что сегодня многие граждане, проживающие на западе Украины, уже "приняли гражданство Польши, Венгрии".
"За последнее время более 5 миллионов человек выехало из страны. Стабильности это тоже не прибавляет. Слышим и заявления Херсонской и других областей, что они не хотят быть в составе Украины. Действительность такова", - подчеркнул Володин.