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17 минут назад

Володин считает, что распад Украины начался еще в 2014 году

ТАССиещё 3

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что распад Украины начался еще в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Об этом он сообщил журналистам во вторник.

Володин назвал дату начала распада Украины
Фото: ТАССТАСС

"Распад Украины начался после госпереворота еще в 2014 году, когда Крым вышел из ее состава. ДНР и ЛНР объявили свою независимость, выйдя также из состава Украины", - отметил Володин.

Он также добавил, что сегодня многие граждане, проживающие на западе Украины, уже "приняли гражданство Польши, Венгрии".

"За последнее время более 5 миллионов человек выехало из страны. Стабильности это тоже не прибавляет. Слышим и заявления Херсонской и других областей, что они не хотят быть в составе Украины. Действительность такова", - подчеркнул Володин.

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Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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