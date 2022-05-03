Чехия отказалась выполнять ультиматум Путина

Чехия отказалась платить за поставки российского газа в рублях по указанию президента России Владимира Путина. При этом страна выразила готовность при определенных условиях отказаться от закупок нефти из РФ к концу 2022 года. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела, сообщает РИА Новости.
По его словам, Чехия намерена продолжать оплачивать поставки российского газа в евро, учитывая, что большую часть топлива страна закупает на западноевропейских биржах.
«Единственной чешской фирмой, закупающей газ непосредственно в РФ, является энергетическая компания ČЕZ, которая платит и далее будет платить в евро», — указал Сикела.
Он добавил, что Чехия планирует поддержать предложение Европейского союза о прекращении закупок нефти из России странами Европы к концу 2022 года. Однако для этого необходимо реализовать планы о совместных закупках энергетического сырья. При этом у ЕС должны иметься определенные резервы. Сикела подчеркнул, что эти меры могли бы покрыть возможные нехватки энергоресурсов на европейском рынке после отказа от российского сырья.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому «недружественные страны» должны оплачивать поставки российского газа в рублях. В список вошли Канада, Великобритания, США, Украина и государства Европейского союза.