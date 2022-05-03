Чехия отказалась выполнять ультиматум Путина

Чехия отказалась платить за поставки российского газа в рублях по указанию президента России Владимира Путина. При этом страна выразила готовность при определенных условиях отказаться от закупок нефти из РФ к концу 2022 года. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела, сообщает РИА Новости.

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По его словам, Чехия намерена продолжать оплачивать поставки российского газа в евро, учитывая, что большую часть топлива страна закупает на западноевропейских биржах.

«Единственной чешской фирмой, закупающей газ непосредственно в РФ, является энергетическая компания ČЕZ, которая платит и далее будет платить в евро», — указал Сикела.

Он добавил, что Чехия планирует поддержать предложение Европейского союза о прекращении закупок нефти из России странами Европы к концу 2022 года. Однако для этого необходимо реализовать планы о совместных закупках энергетического сырья. При этом у ЕС должны иметься определенные резервы. Сикела подчеркнул, что эти меры могли бы покрыть возможные нехватки энергоресурсов на европейском рынке после отказа от российского сырья.