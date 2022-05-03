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28 минут назад

Кадыров озвучил новые потери ВСУ

Елена Прошина

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Вооруженные силы Украины понесли новые потери при наступлении на Луганскую народную республику. По его словам, Киев потерял 7 единиц техники и более 100 единиц живой силы. Об этом глава Чечни написал в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

Кадыров озвучил новые потери ВСУ
Фото: ТАССТАСС

«В ходе проведенных боев противник понес потери в количестве 7 единиц техники и более 100 единиц живой силы. Работа по уничтожению бандеровцев продолжается, стремительно идет наступление», — заявил он.

Кадыров рассказал, как бы он поступил с Украиной

По его словам, подобные потери — результат наступления Украины по всей линии фронта, начиная от завода «Заря» в поселке Южном и заканчивая населенным пунктом Воеводовка.

Кроме того, Кадыров сообщил, что российские военные, включая специальное подразделение «Ахмат», захватили брошенное солдатами ВСУ трофейное оружие и боеприпасы. Глава Чечни полагает, что солдаты Украины покидали свои позиции в спешке. Он так же выразил уверенность, что Киев применил артиллерию по своим же позициям.

«В рядах украинских военных наблюдается паника <...>. Враг применил артиллерию по позициям своего же личного состава, чем оказал российским войскам неоценимую помощь!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Политика,Рамзан Кадыров,
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