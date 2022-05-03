Кадыров озвучил новые потери ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Вооруженные силы Украины понесли новые потери при наступлении на Луганскую народную республику. По его словам, Киев потерял 7 единиц техники и более 100 единиц живой силы. Об этом глава Чечни написал в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

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«В ходе проведенных боев противник понес потери в количестве 7 единиц техники и более 100 единиц живой силы. Работа по уничтожению бандеровцев продолжается, стремительно идет наступление», — заявил он.

По его словам, подобные потери — результат наступления Украины по всей линии фронта, начиная от завода «Заря» в поселке Южном и заканчивая населенным пунктом Воеводовка.

Кроме того, Кадыров сообщил, что российские военные, включая специальное подразделение «Ахмат», захватили брошенное солдатами ВСУ трофейное оружие и боеприпасы. Глава Чечни полагает, что солдаты Украины покидали свои позиции в спешке. Он так же выразил уверенность, что Киев применил артиллерию по своим же позициям.