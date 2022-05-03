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26 минут назад

Кадыров сообщил о новых потерях ВСУ

Ura.Ru

В ходе спецоперации вооруженные силы Украины понесли потери в количестве 7 единиц техники и более 100 единиц живой силы. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров сообщил о новых потерях ВСУ
Фото: ТАССТАСС

«В ходе проведенных боев противник понес потери в количестве 7 единиц техники и более 100 единиц живой силы. Работа по уничтожению бандеровцев продолжается, стремительно идет наступление», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Таковы результаты наступления «по всей линии фронта, начиная от завода „Заря“, расположенного в поселке Южный, и до населенного пункта Воеводовка», — сообщил глава Чечни.

Кадыров рассказал, как бы он поступил с Украиной

Кадыров также сообщил, что силами, в том числе спецподразделения «Ахмат» захвачено брошенное солдатами ВСУ в спешке трофейное оружие и боеприпасы. Он подчеркнул, что в рядах украинских военных наблюдается паника. Украинская сторона применила артиллерию по позициям своего же личного состава, чем оказала ВС РФ неоценимую помощь, резюмировал политик.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация, а не оккупация страны. По его словам, РФ также помогает жителям Донбасса. Россия предотвратила готовящееся наступление на Донбасс со стороны Украины, сообщали в Минобороны РФ. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Харьков и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ЛНР и ДНР.

Политика,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Верховный суд,Минобороны России,
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