В ходе спецоперации вооруженные силы Украины понесли потери в количестве 7 единиц техники и более 100 единиц живой силы. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«В ходе проведенных боев противник понес потери в количестве 7 единиц техники и более 100 единиц живой силы. Работа по уничтожению бандеровцев продолжается, стремительно идет наступление», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Таковы результаты наступления «по всей линии фронта, начиная от завода „Заря“, расположенного в поселке Южный, и до населенного пункта Воеводовка», — сообщил глава Чечни.

Кадыров также сообщил, что силами, в том числе спецподразделения «Ахмат» захвачено брошенное солдатами ВСУ в спешке трофейное оружие и боеприпасы. Он подчеркнул, что в рядах украинских военных наблюдается паника. Украинская сторона применила артиллерию по позициям своего же личного состава, чем оказала ВС РФ неоценимую помощь, резюмировал политик.