Израиль потребовал от России извинений из-за слов Лаврова

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что ждет извинений от России после слов главы МИД Сергея Лаврова о евреях и Адольфе Гитлере. Как сообщает РИА Новости, израильский чиновник назвал высказывание российского коллеги скандальным.

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По словам Лапида, Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время Холокоста. Он подчеркнул, что государство прикладывает все усилия для поддержания хороших отношений с Россией.

«Но всему есть граница, и на этот раз она была пересечена. Российское правительство должно извиниться перед нами и перед всем еврейским народом», — заявил глава израильского МИД.

Напомним, что 2 мая Сергей Лавров в интервью итальянской компании "Медиасет" предположил, что Гитлер мог иметь еврейские корни. Так глава МИД РФ высказался об этом в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, указавшего на то, что он еврей и, следовательно, нацизма на Украине не может быть.