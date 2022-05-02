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39 минут назад

Израиль потребовал от России извинений из-за слов Лаврова

Елена Прошина

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что ждет извинений от России после слов главы МИД Сергея Лаврова о евреях и Адольфе Гитлере. Как сообщает РИА Новости, израильский чиновник назвал высказывание российского коллеги скандальным.

Израиль потребовал от России извинений из-за слов Лаврова
Фото: ReutersReuters

По словам Лапида, Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время Холокоста. Он подчеркнул, что государство прикладывает все усилия для поддержания хороших отношений с Россией.

«Но всему есть граница, и на этот раз она была пересечена. Российское правительство должно извиниться перед нами и перед всем еврейским народом», — заявил глава израильского МИД.

Российского посла вызвали в МИД Израиля после слов Лаврова о евреях

Напомним, что 2 мая Сергей Лавров в интервью итальянской компании "Медиасет" предположил, что Гитлер мог иметь еврейские корни. Так глава МИД РФ высказался об этом в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, указавшего на то, что он еврей и, следовательно, нацизма на Украине не может быть.

После этого посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в израильский МИД для разъяснений слов главы внешнеполитического ведомства.

Политика,Яир Лапид,Анатолий Викторов,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,МИД России,Правительство РФ,
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