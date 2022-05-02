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18 минут назад

Медведев объяснил внесение в «черный» список Киева европейских лидеров

Елена Прошина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина все более «бесцеремонно садится своим раскормленным западным ленд-лизом телом прямо на шею европейским спонсорам». В своем Telegram-канале он прокомментировал новость о том, что президент Хорватии Зоран Миланович и премьер Венгрии Виктор Орбан оказались в украинском «черном» списке «Миротворец».

Медведев объяснил внесение в «черный» список Киева европейских лидеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Такими темпами скоро прямо в европейских столицах украинские нацисты будут лично вести расправу с неугодными начальниками и "отделять агнцев от козлищ". Решать, кто не войдёт в счастливое украинофильское завтра. Так что президенты и премьеры Франции, ФРГ, Италии и прочих — берегитесь. Вы тоже под подозрением!» — подчеркнул Медведев.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был внесен в базу скандального украинского ресурса «Миротворец» как «антиукраинский пропагандист». Ранее он заявлял, что Венгрия не будет поставлять Украине оружие, а в стране готовы платить рублями за российский газ.

Политика,Виктор Орбан,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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