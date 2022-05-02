Медведев объяснил внесение в «черный» список Киева европейских лидеров

«Такими темпами скоро прямо в европейских столицах украинские нацисты будут лично вести расправу с неугодными начальниками и "отделять агнцев от козлищ". Решать, кто не войдёт в счастливое украинофильское завтра. Так что президенты и премьеры Франции, ФРГ, Италии и прочих — берегитесь. Вы тоже под подозрением!» — подчеркнул Медведев.