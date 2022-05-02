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7 минут назад

Российского посла вызвали в МИД Израиля после слов Лаврова о евреях

Газета.Ru

Посла России Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля для разъяснения заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Израиль возмутили слова Лаврова о евреях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вследствие возмутительных замечаний министра иностранных дел России Сергея Лаврова министерство иностранных дел вызвало посла России в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем генерального директора ведомства по Евро-Азии», — заявили в пресс-службе израильского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, на Украине есть «нацификация». По его словам, захваченные в плен украинские военные батальона «Азов» и «Айдар», а также других подразделении носят «символ и татуировки свастики, нацистских батальонов». Он добавил, что Владимир Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». Российский министр отметил, что «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

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Позже министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова российского коллеги «непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой».

Политика,Яир Лапид,Анатолий Викторов,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,
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