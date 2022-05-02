Израиль возмутили слова Лаврова о евреях

Ранее Лавров заявил, на Украине есть «нацификация». По его словам, захваченные в плен украинские военные батальона «Азов» и «Айдар», а также других подразделении носят «символ и татуировки свастики, нацистских батальонов». Он добавил, что Владимир Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». Российский министр отметил, что «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».