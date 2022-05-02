Израиль возмутили слова Лаврова о евреях

Посла России Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля для разъяснения заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Вследствие возмутительных замечаний министра иностранных дел России Сергея Лаврова министерство иностранных дел вызвало посла России в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем генерального директора ведомства по Евро-Азии», — заявили в пресс-службе израильского внешнеполитического ведомства.
Ранее Лавров заявил, на Украине есть «нацификация». По его словам, захваченные в плен украинские военные батальона «Азов» и «Айдар», а также других подразделении носят «символ и татуировки свастики, нацистских батальонов». Он добавил, что Владимир Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». Российский министр отметил, что «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».
Позже министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова российского коллеги «непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой».