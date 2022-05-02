Раскрыта дата первого после смерти Жириновского съезда ЛДПР

25 мая пройдет съезд ЛДПР, на котором выберут нового председателя партии, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

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Временно исполняющий обязанности главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий ранее заявил, что вопрос о том, не хотел бы он возглавить либерал-демократов, является преждевременным, решать этот вопрос будет партия.

Во фракции ЛДПР в Госдуме заявили, что решение о дате и месте проведения съезда будет обнародовано после 15 мая.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, партия ЛДПР должна самостоятельно выбрать нового лидера. «В первую очередь это вопрос самой партии. Конечно, больше связано с внутрипартийными процессами», — заявил он. Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос, согласовывался ли вопрос выбора нового лидера ЛДПР с Кремлём.