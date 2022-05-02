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1 час назад

Источник назвал дату съезда ЛДПР, на котором выберут нового председателя

Елена Прошина

25 мая пройдет съезд ЛДПР, на котором выберут нового председателя партии, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Раскрыта дата первого после смерти Жириновского съезда ЛДПР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий ранее заявил, что вопрос о том, не хотел бы он возглавить либерал-демократов, является преждевременным, решать этот вопрос будет партия.

Во фракции ЛДПР в Госдуме заявили, что решение о дате и месте проведения съезда будет обнародовано после 15 мая.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, партия ЛДПР должна самостоятельно выбрать нового лидера. «В первую очередь это вопрос самой партии. Конечно, больше связано с внутрипартийными процессами», — заявил он. Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос, согласовывался ли вопрос выбора нового лидера ЛДПР с Кремлём.

Владимир Жириновский, который был бессменным лидером партии, ушел из жизни 6 апреля на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. Церемония прощания с политиком состоялась в Колонном зале Дома союзов. Её посетил, в том числе российский президент Владимир Путин.

Политика,Владимир Жириновский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЛДПР,Госдума,
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