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45 минут назад

Лавров заявил, что РФ не будет подгонять окончание спецоперации на Украине под 9 мая

Елена Прошина

Российские власти не будут искусственно подгонять сроки окончания военной спецоперации на Украине под 9 мая, сообщает МИД РФ со ссылкой на министра иностранных дел страны Сергея Лаврова.

Лавров сделал заявление о спецоперации на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы», — сказал глава российской дипломатии, отвечая на соответствующий вопрос.

«Будем торжественно отмечать 9 Мая, как это делаем всегда», отметил глава ведомства.

По его словам, темпы осуществления специальной военной операции на Украине зависят, прежде всего, от «необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».

В задачи операции входит защита и обеспечение безопасности гражданского населения, а также отсутствие на территории Украины для них и для РФ «каких-либо угроз, связанных с наступательными вооружениями и нацификацией, которую на Западе активно пытаются преуменьшать», напомнил Лавров.

«Смотрел репортажи по NBC, читал американский журнал National Interest. Там начинают появляться серьезные статьи, предупреждающие и предостерегающие от того, чтобы заигрывать с нацистами, как в 1935-1938 годах», — отметил министр иностранных дел России.

24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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