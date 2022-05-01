Лавров объяснил попытки Киева добиться вывода радикалов из «Азовстали»

«Ситуация с противостоянием на заводе "Азовсталь" в Мариуполе и упорное, даже истеричное желание [президента Украины Владимира] Зеленского, его команды и его западных покровителей добиться вывода всех этих людей и отправки их на территорию Украины объясняется тем, что там много персонажей, которые подтвердят наличие и наемников, может, и действующих офицеров западных армий на стороне украинских радикалов», — сказал глава МИД России.