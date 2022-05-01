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8 минут назад

Лавров: Россия требует от Зеленского отдать приказ неонацистам прекратить сопротивление

ТАСС

Россия требует, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ участникам неонацистских формирований отпустить удерживаемых ими гражданских лиц и прекратить сопротивление. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".

Лавров озвучил требование России к Зеленскому
Фото: ReutersReuters

"Мы не требуем, чтобы он сдавался. Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление. Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность, они этим занимаются по всему миру", - сказал он. Лавров подчеркнул, что Зеленский таким образом может принести мир своей стране.

По его словам, у президента Украины и раньше была возможность стать "президентом мира", каким он себя представлял в ходе предвыборной кампании.

"Он имел все шансы. Все карты и козыри были у него на руках. Зеленский предпочел публично и аррогантно заявлять, что никогда не будет выполнять Минские соглашения. Якобы это будет означать крушение украинского народа, государства. Все те, кто писал и одобрял в Совете Безопасности ООН Минские договоренности, молчали. Говорили, мол, не хочет, пусть не выполняет, а Россия выполняет. Вот кто мог принести мир", - продолжил он.

"[Мы] хотим обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации", - добавил министр.

Политика,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,Совбез ООН,
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