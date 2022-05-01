Лавров озвучил требование России к Зеленскому

"Он имел все шансы. Все карты и козыри были у него на руках. Зеленский предпочел публично и аррогантно заявлять, что никогда не будет выполнять Минские соглашения. Якобы это будет означать крушение украинского народа, государства. Все те, кто писал и одобрял в Совете Безопасности ООН Минские договоренности, молчали. Говорили, мол, не хочет, пусть не выполняет, а Россия выполняет. Вот кто мог принести мир", - продолжил он.