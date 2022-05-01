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48 минут назад

Лавров заявил, что РФ не будет подгонять окончание спецоперации на Украине под 9 мая

ТАСС

Москва не будет искусственно подгонять сроки окончания военной спецоперации на Украине под 9 мая. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".

Лавров оценил возможность окончания спецоперации на Украине 9 мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы, - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. - Будем торжественно отмечать 9 Мая, как это делаем всегда".

По его словам, темпы осуществления военной спецоперации на Украине зависят прежде всего от "необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих". Лавров напомнил, что в задачи операции входит защита и обеспечение безопасности гражданского населения, а также отсутствие на территории Украины для них и для РФ "каких-либо угроз, связанных с наступательными вооружениями и нацификацией, которую на Западе активно пытаются преуменьшать".

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"Смотрел репортажи по Эн-би-си, читал американский журнал "Нэшнл Интерест". Там начинают появляться серьезные статьи, предупреждающие и предостерегающие от того, чтобы заигрывать с нацистами, как в 1935-1938 годах", - обратил внимание глава МИД РФ.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,Конгресс США,
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