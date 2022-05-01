Лавров оценил возможность окончания спецоперации на Украине 9 мая

Москва не будет искусственно подгонять сроки окончания военной спецоперации на Украине под 9 мая. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".

"Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы, - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. - Будем торжественно отмечать 9 Мая, как это делаем всегда".

По его словам, темпы осуществления военной спецоперации на Украине зависят прежде всего от "необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих". Лавров напомнил, что в задачи операции входит защита и обеспечение безопасности гражданского населения, а также отсутствие на территории Украины для них и для РФ "каких-либо угроз, связанных с наступательными вооружениями и нацификацией, которую на Западе активно пытаются преуменьшать".