Володин определил истинное отношение Запада к Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Украина фактически утратила свою самостоятельность, ее президент стал «игрушкой» для США. Об этом пишет РИА «Новости».
«Украина не самостоятельна, президент - игрушка в руках Вашингтона», - подчеркнул Володин.
Он отметил, что «коллективный Запад» не изменит свое отношение к России, ему важно ослабить страну.
«А что касается украинцев - они их просто за людей не считают. Расходный материал. Поэтому они будут финансировать, будут накачивать оружием Украину и делать всё, чтобы до последнего украинца военные действия велись», - полагает политик.
Вячеслав Володин ранее сообщил, что Москве следует нанести «зеркальный» удар по экономике Запада. В ответ на заморозку российских резервов необходимо конфисковать активы бизнеса из «недружественных стран».