В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
22 минуты назад

Володин определил истинное отношение Запада к Украине

Илья Родин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Украина фактически утратила свою самостоятельность, ее президент стал «игрушкой» для США. Об этом пишет РИА «Новости».

Володин определил истинное отношение Запада к Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украина не самостоятельна, президент - игрушка в руках Вашингтона», - подчеркнул Володин.

Он отметил, что «коллективный Запад» не изменит свое отношение к России, ему важно ослабить страну.

«А что касается украинцев - они их просто за людей не считают. Расходный материал. Поэтому они будут финансировать, будут накачивать оружием Украину и делать всё, чтобы до последнего украинца военные действия велись», - полагает политик.

Вячеслав Володин ранее сообщил, что Москве следует нанести «зеркальный» удар по экономике Запада. В ответ на заморозку российских резервов необходимо конфисковать активы бизнеса из «недружественных стран».

Политика,Павел Зарубин,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители