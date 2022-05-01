Путин подписал закон о бесплатных поставках газа для Вечных огней

Поставки газа для Вечных огней и Огней памяти станут бесплатными, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин .

Правительство определит порядок организации поставок, а на Минобороны возлагается обязанность вести реестр Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях вне таких захоронений.

Напомним, с инициативой о принятии такого закона выступил в январе первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на совещании главы государства с членами правительства.