В Госдуме предложили дать россиянам дополнительные дни отпуска

В Госдуме предложили добавить россиянам еще 7 выходных дней в году. С такой инициативой выступил врио главы фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

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«ЛДПР предлагает добавить к тем 28 дням отпуска, которые положены каждому в нашей стране, семь дополнительных дней, которые можно использовать по своему усмотрению», - сказал Слуцкий во время первомайской акции.

По его словам, надо подумать о тех, кто трудится, о тех, кто «ежедневно свое здоровье, свое время и силы тратит на становление и укрепление великой России».