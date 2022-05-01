Журналисты обратили внимание на нервное поведение генсека ООН на встрече с Путиным

«Ситуация в Мариуполе сложная, и, может быть, и трагическая. Но она простая, на самом деле. Я сегодня только разговаривал с президентом Эрдоганом, он говорил о том, что там идут боевые действия. Там нет боевых действий. Они закончены. Нет боевых действий в Мариуполе, они прекращены», – сказал Путин.