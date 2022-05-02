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41 минуту назад

Стало известно о подарке Валиевой от Путина

Lenta.ruиещё 6

Президент России Владимир Путин передал фигуристке Камиле Валиевой подарок во время встречи в Кремле с олимпийскими чемпионами Игр 2022 года. Кадры появились в эфире телеканала «Россия-1».

Путин поздравил спортсменку с 16-летием и подарил ей букет роз, а также шкатулку с шелковым платком. «Мы тебя поздравляем! Всего самого доброго!» — сказал он. В ответ фигуристка поблагодарила главу государства.

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Встреча победителей и призеров Олимпийских игр 2022 года с Путиным прошла 26 апреля. За выступление в Пекине спортсмены были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Во время мероприятия Путин дал совет Валиевой, заявив, что ей не стоит обращать внимание на критику.

Валиева завоевала золото в командных соревнованиях на Играх, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. Тем не менее Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Политика,Видео,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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