Стало известно о подарке Валиевой от Путина

Президент России Владимир Путин передал фигуристке Камиле Валиевой подарок во время встречи в Кремле с олимпийскими чемпионами Игр 2022 года. Кадры появились в эфире телеканала «Россия-1».

Путин поздравил спортсменку с 16-летием и подарил ей букет роз, а также шкатулку с шелковым платком. «Мы тебя поздравляем! Всего самого доброго!» — сказал он. В ответ фигуристка поблагодарила главу государства.

Встреча победителей и призеров Олимпийских игр 2022 года с Путиным прошла 26 апреля. За выступление в Пекине спортсмены были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Во время мероприятия Путин дал совет Валиевой, заявив, что ей не стоит обращать внимание на критику.