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57 минут назад

Путин сделал новый шаг, который заставит ЕС покупать газ за рубли

Ura.Ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, облегчающий процесс постановки иностранных организаций на налоговый учет при открытии счета в банке. Документ опубликовал на интернет-портале правовой информации. Мера необходима для оплаты поставок газа в рублях.

Новым указом облегчается процесс признания компании, участники которой попали под санкции. При открытии компанией счета в российском банке организация ставится на налоговый учет. Данная мера связана с необходимостью оплаты экспорта российского газа в рублях, так как упрощает иностранным компаниям открытие счета в банке и постановку на налоговый учет.

Путин поручил продавать газ на Запад за рубли

Ранее Путин подписал указ о продаже недружественным странами газа за рубли в ответ на западные санкции. От такой схемы уже успели отказаться Польша и Болгария, после этого «Газпром» прекратил поставки в эти страны, передает Пятый канал.

Политика,Видео,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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