Путин сделал новый шаг, который заставит ЕС покупать газ за рубли

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, облегчающий процесс постановки иностранных организаций на налоговый учет при открытии счета в банке. Документ опубликовал на интернет-портале правовой информации. Мера необходима для оплаты поставок газа в рублях.

Новым указом облегчается процесс признания компании, участники которой попали под санкции. При открытии компанией счета в российском банке организация ставится на налоговый учет. Данная мера связана с необходимостью оплаты экспорта российского газа в рублях, так как упрощает иностранным компаниям открытие счета в банке и постановку на налоговый учет.