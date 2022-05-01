Путин отменил упрощенную выдачу виз для ряда стран ЕС

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной выдачи виз с рядом европейских стран, а также отдельных категорий граждан Европейского союза.

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Закон предусматривает приостановку упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации, передает РИА «Новости».

В пояснительной записке отмечалось, что закон «подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств – обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и верховных судов и журналистов».