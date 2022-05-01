Путин отменил упрощенную выдачу виз для ряда стран ЕС

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной выдачи виз с рядом европейских стран, а также отдельных категорий граждан Европейского союза.
Закон предусматривает приостановку упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации, передает РИА «Новости».
В пояснительной записке отмечалось, что закон «подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств – обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и верховных судов и журналистов».
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз. Также указ Путина предполагает отмену ряда пунктов соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам Евросоюза – меры затронут официальные делегации и журналистов.