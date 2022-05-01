В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
18 минут назад

Путин отменил упрощенную выдачу виз для ряда стран ЕС

Деловая газета "Взгляд"

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной выдачи виз с рядом европейских стран, а также отдельных категорий граждан Европейского союза.

Путин отменил упрощенную выдачу виз для ряда стран ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Закон предусматривает приостановку упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации, передает РИА «Новости».

В пояснительной записке отмечалось, что закон «подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств – обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и верховных судов и журналистов».

Володин предсказал США «удар бумеранга» из-за заморозки российских активов

Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз. Также указ Путина предполагает отмену ряда пунктов соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам Евросоюза – меры затронут официальные делегации и журналистов.

Политика,Владимир Путин,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители