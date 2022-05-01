«Бумерангом по самим Штатам»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил зеркально ответить на конфискацию имущества россиян в Соединенных Штатах и конфисковывать зарубежный бизнес, работающий в России. Сейчас, по словам Володина, российские предприниматели «действуют цивилизованно» и выкупают активы иностранных партнеров, в то время как в США «просто занимаются воровством».

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать имущество в России у бизнеса из "недружественных стран" в рамках зеркального ответа на принятый палатой представителей США закон о передаче замороженных российских активов Украине.

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"Создан опасный прецедент, который бумерангом должен ударить по самим Штатам. На экономику нашей страны это решение не повлияет", - прокомментировал решение конгрессменов спикер.

"Изъятые яхты, виллы и другая собственность" олигархов и так не работали на развитие РФ, отметил он. Володин уточнил, что сейчас российские предприниматели "действуют цивилизованно" и в соответствии с нормами международного права - приобретают работающие в России иностранные компании и выкупают доли партнеров, которые хотят уйти с нашего рынка.

"Чего нельзя сказать в отношении ряда недружественных стран: Литвы, Латвии, Польши, да и тех же США, которые просто занимаются воровством", - возмутился председатель нижней палаты.

"В этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы", - подчеркнул он.

Вырученные от продажи активов средства, по мнению Володина, лучше направить на развитие России. Также спикер напомнил о замороженных российских золотовалютных резервах на сумму порядка $300 млрд.

"Вернут, никуда не денутся. Это средства государства", - заключил он.

Закон о конфискации в США

Президент США Джо Байден на этой неделе направил в Конгресс законопроект, который позволит распродавать конфискованное имущество россиян, попавших под санкции. Средства от продажи будут направлены в пользу Украины. Анонсируя законопроект, политик заявил, что будут изъяты "полученные нечестным путем доходы".

"Когда активы олигархов будут проданы, средства можно использовать непосредственно для ликвидации ущерба, причиненного Россией, чтобы строить Украину", - сказал он.

Предложенный пакет инициатив предполагает также введение уголовной ответственности за получение доходов от "коррупционных сделок" с правительством России.

Закон "Об аресте активов для восстановления Украины" поддержали 417 членов палаты представителей, против выступили всего восемь. В Кремле решение США о конфискации активов назвали "попыткой узаконить экспроприацию".

"Это, конечно, очень опасный прецедент, который является вопиющим искажением любых правовых норм, нарушением всех вообще правовых понятий. Это ничто иное, как простая экспроприация частной собственности и попытка псевдо-узаконить эту экспроприацию. Ничего, кроме глубочайшего непонимания и неприятия, это вызывать не может", - подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, действия Вашингтона наглядно демонстрируют, "насколько сейчас хрупки все общепризнанные устои".

Национализация в России

"Единая Россия" ранее предложила национализировать имущество зарубежных компаний, покидающих российский рынок. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак, комментируя инициативу, назвал действия приостановивших деятельность компаний "преднамеренным банкротством".

В предварительный список компаний, представительства в России которых могут быть национализированы, вошли 60 предприятий, включая McDonald's, IKEA, Apple, Volkswagen, Microsoft, Toyota и другие.

12 апреля законопроект "О внешней администрации по управлению организацией" поступил в Госдуму. Также в прошлом месяце в Госдуме был зарегистрирован законопроект, который предусматривает возможность национализации активов компаний и физических лиц из "недружественных стран" без возмещения их стоимости. Документ был внесен Госсоветом Республики Крым.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить прекращение права собственности на имущество, находящееся на территории Республики Крым и принадлежащие иностранным государствам и иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия, а также их бенефициарам и лицам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, и осуществить регистрацию права собственности Республики Крым на имущество указанных лиц", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.