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1 час назад

Депутат Госдумы Соломатина призвала поднять цены на алкоголь

Ura.Ru

Стоимость алкоголя в России можно увеличить, поскольку он не является продуктом первой необходимости. Таким мнением с URA.RU поделилась заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

В Госдуме призвали поднять цены на алкоголь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я считаю, что можно не повышать стоимость мяса, а стоимость алкоголя можно повышать. Без этого мы точно все проживем, а вот без белка и других необходимых продуктов — нет. Любое воздействие алкоголя плохо влияет на здоровье, особенно у молодых людей. Поэтому чем меньше будет возможностей для употребления алкоголя, чем больше мы будем об этом говорить с раннего детства, чем больше мы будем воспитывать детей по здоровому образу жизни, тем лучше. Я бы очень хотела, чтобы Россия стала трезвой страной. Для этого нужно многое сделать», — заявила Татьяна Соломатина.

По ее словам, все действующие ограничения по продаже алкогольной и табачной продукции необходимо сохранить. «Я бы очень хотела, чтобы у каждого включился мозг, и мы жили не на уровне своих эмоций, а думали перед тем, как делать какой-то определенный шаг, особенно при употреблении алкоголя. Мы не продаем его несовершеннолетним, не продаем в киосках, а только в определенных местах. Мне недавно пришла информация, что бизнес просит разрешить торговлю сигаретами везде, сохраняя возрастной ценз. Я считаю, что этого делать нельзя», — сказала депутат. Парламентарий отметила, что при такой поддержке бизнеса потом придется тратить деньги на лечение людей.

Политика,Татьяна Соломатина,Госдума,
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