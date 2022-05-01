Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал Европу заложницей антироссийской политики из-за ее позиции по газу России. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, политика в некоторых странах пересиливает экономику и ее потребности. В качестве примера он привел Финляндию и Германию, власти которых заявили о намерении отказаться от российского сырья.

«В этих условиях нам необходимо думать о новых рынках сбыта», — заключил сенатор.