Рогозин посвятил приехавшей во Львов Джоли стихотворение

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посвятил стихотворение прибывшей на Украину по вопросам беженцев актрисе Анджелине Джоли. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

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«Анжелина, я на мове стихов еще не писал, но ты, подруга, меня разочаровала. Пишу тогда на привычном своем», — говорится в сообщении.

«Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас», — Рогозин начал свое стихотворение с этих строк.

Затем генеральный директор «Роскосмоса» упомянул о «крутых ребятах» исполинских размеров, проживающих в указанном регионе. Он заявил, что богатства Донбасса заставили бы Бреда Питта «открыть рот». Также Рогозин добавил, что «суровый солдат» не обидит актрису, которую видел в кино, и будет рад видеть ее в реальной жизни.

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли, американская актриса и специальный посланник Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), приехала во Львов. Местные жители видели ее в одном из городских кафе.