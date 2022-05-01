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35 минут назад

Рогозин посвятил приехавшей во Львов Джоли стихотворение

Елена Прошина

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посвятил стихотворение прибывшей на Украину по вопросам беженцев актрисе Анджелине Джоли. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

Рогозин посвятил приехавшей во Львов Джоли стихотворение
Фото: ТАССТАСС

«Анжелина, я на мове стихов еще не писал, но ты, подруга, меня разочаровала. Пишу тогда на привычном своем», — говорится в сообщении.

«Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас», — Рогозин начал свое стихотворение с этих строк.

Затем генеральный директор «Роскосмоса» упомянул о «крутых ребятах» исполинских размеров, проживающих в указанном регионе. Он заявил, что богатства Донбасса заставили бы Бреда Питта «открыть рот». Также Рогозин добавил, что «суровый солдат» не обидит актрису, которую видел в кино, и будет рад видеть ее в реальной жизни.

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли, американская актриса и специальный посланник Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), приехала во Львов. Местные жители видели ее в одном из городских кафе.

Газета The Washington Post при этом сообщила, что Анджелина Джоли направилась в регион в личном качестве, и УВКБ не имеет никакого отношения к этому визиту.

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Политика,Анджелина Джоли,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,ООН,
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