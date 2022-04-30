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1 час назад

Рогозин посвятил приехавшей во Львов Джоли стихотворение

Lenta.ruиещё 6

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал стихотворение, посвященное поездке американской актрисы Анджелины Джоли во Львов. Они опубликованы в его Telegram-канале.

Рогозин посвятил приехавшей во Львов Джоли стихотворение
Фото: ТАССТАСС

Перед поэтическим произведением глава госкорпорации отметил, что «на мове стихов еще не писал». Он также признался, что Джоли его разочаровала.

«Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас. Крутые здесь ребята как дубик в три охвата», — начинается стихотворение. В стихотворении отмечается, что актрису не обидит «суровый солдат». «В кино тебя он видел, и видеть снова рад», — пояснил Рогозин.

О том, что Анджелина Джоли приехала во Львов, стало известно ранее 30 апреля. Местные жители сняли ее в одном из городских кафе. Известно, что актриса занимается вопросами беженцев в ООН. После начала российской спецоперации на Украине Джоли заявила о стремлении оказывать всякое содействие украинцам, покинувшим дома.

Политика,Анджелина Джоли,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,ООН,
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