Рогозин посвятил приехавшей во Львов Джоли стихотворение

«Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас. Крутые здесь ребята как дубик в три охвата», — начинается стихотворение. В стихотворении отмечается, что актрису не обидит «суровый солдат». «В кино тебя он видел, и видеть снова рад», — пояснил Рогозин.