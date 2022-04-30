Вице-премьер Украины сообщила о новом обмене пленными

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Россия признала республики в соответствии с конституциями ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года. 24 февраля Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине, целью которой являются денацификация и демилитаризация страны. ДНР и ЛНР начали операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.