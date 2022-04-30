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42 минуты назад

Путин подписал указ о выплате по 10 тыс. рублей ветеранам ВОВ, проживающим в Донбассе

ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны из Донбасса и с освобожденных территорий Украины к Дню Победы. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Путин назначил выплаты ветеранам в Донбассе
Фото: ТАССТАСС

"В связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю произвести в мае 2022 года единовременную выплату инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и на освобожденных территориях Украины, в размере 10 тыс. рублей", - говорится в указе главы государства.

Путин поручил правительству РФ "обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты". Указ подписан 30 апреля и вступает в силу со дня подписания.

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В 2019 году президент подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны. Выплата распространяется также на ветеранов, имеющих российское гражданство, но проживающих в Прибалтике. Размер этой выплаты тоже составляет 10 тыс. рублей.

Политика,Владимир Путин,Правительство РФ,
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