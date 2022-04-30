МИД возмущен сносом памятника красноармейцам в Латвии

Москва возмущена вопиющим инцидентом со сносом памятного знака в латвийском поселке Мадлиене Огрского края. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что подобные явления приобретают в Латвии системный характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: ТАСС ТАСС

По ее словам, латвийские власти открыто поддерживают неонацизм на Украине. В этих условиях все более дерзко начинают вести себя последователи нацистов. В годы Второй мировой войны они выступали на стороне гитлеровской Германии.

По оценкам официального представителя МИД РФ, эта изуверская, ничем не оправданная выходка окажет крайне негативное влияние на весь комплекс российско-латвийских отношений, включая мемориальную деятельность Латвии на территории России.