В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
40 минут назад

МИД возмущен сносом памятника красноармейцам в Латвии

Российская Газетаиещё 2

Москва возмущена вопиющим инцидентом со сносом памятного знака в латвийском поселке Мадлиене Огрского края. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что подобные явления приобретают в Латвии системный характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД возмущен сносом памятника красноармейцам в Латвии
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, латвийские власти открыто поддерживают неонацизм на Украине. В этих условиях все более дерзко начинают вести себя последователи нацистов. В годы Второй мировой войны они выступали на стороне гитлеровской Германии.

По оценкам официального представителя МИД РФ, эта изуверская, ничем не оправданная выходка окажет крайне негативное влияние на весь комплекс российско-латвийских отношений, включая мемориальную деятельность Латвии на территории России.

Российская сторона призывает Латвию неукоснительно соблюдать двустороннее межправительственное соглашение от 1994 года. Оно предусматривает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории республики, говорится в комментарии МИД РФ.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители