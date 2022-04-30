Захарова заявила о бегстве команды Байдена из Вашингтона

«Джон Керри (бывший Госсекретарь, а сейчас — специальный представитель президента США по вопросам климата, — прим. «Ленты.ру») в раздумьях, не оставить ли этот корабль до конца года, как пишут те же американские СМИ. Но я в него верю. В такой момент просто непорядочно бросать климат и Байдена», — заключила Захарова.